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  3. 07 Temmuz 2020 14:45

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Bu sebeple morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler."

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

"İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray'ız." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Türkiye Kupası'nda da havlu atan sarı-kırmızılılarda hal böyle olunca gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden hız vermiş durumda.

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