Galatasaray'a transferde müjdeli haber
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim kadroda düşünülmeyen futbolcuların kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini basın mensuplarına açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takıma müjdeli haber geldi. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolcuya 3 transfer teklifi geldiği iddia edildi.
Aslan, 2021-2022 sezonu transfer dönemine hızlı başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra Alper Yılmaz, Cicaldau, Boey, Van Aanholt ile Berkan Kutlu'yu transfer etti.
Aslan, 2021-2022 sezonu transfer dönemine hızlı başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra Alper Yılmaz, Cicaldau, Boey, Van Aanholt ile Berkan Kutlu'yu transfer etti.
Galatasaray'da Rizespor'la süren Oğulcan Çağlayan davasında sorunun çözülmek üzere olduğu iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların Oğulcan Çağlayan transferi için Rizespor'a Ali Yavuz Kol ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle birlikte, Yunus Akgün'ü ise kiralık olarak göndereceği iddia edildi.
Galatasaray'da Radamel Falcao ayrılık için düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın, "Kendine takım bul" dediği Kolombiyalı yıldız kendisine gelen 3 teklifi değerlendirmeye aldı. ABD, Meksika ve Katar'tan birer kulüp Falcao'yu transfer etmek istiyor.