Galatasaray'a transferde müjdeli haber

Galatasaray'da Rizespor'la süren Oğulcan Çağlayan davasında sorunun çözülmek üzere olduğu iddia edildi. Basında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılıların Oğulcan Çağlayan transferi için Rizespor'a Ali Yavuz Kol ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle birlikte, Yunus Akgün'ü ise kiralık olarak göndereceği iddia edildi.