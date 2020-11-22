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  3. 22 Kasım 2020 21:46

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor.

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor.

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Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı

Sezona hızlı bir giriş yapan Cimbom, ligde üst üste puan kayıpları yaşamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne de play-off turunda veda etmişti.

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Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı

Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz yaşanmış ve taraflar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası barış sağlanmıştı.

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Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı

Yönetim ile Terim arasındaki gerginliğin çözüme kavuşmasının ardından ligde yakaladığı galibiyet serisiyle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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