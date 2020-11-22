Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketlilik bitmiyor.
Sezona hızlı bir giriş yapan Cimbom, ligde üst üste puan kayıpları yaşamış ve UEFA Avrupa Ligi'ne de play-off turunda veda etmişti.
Alınan kötü sonuçların ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında kriz yaşanmış ve taraflar arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası barış sağlanmıştı.