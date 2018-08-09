Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı..
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübe maddi anlamda büyük yarar sağlayan anlaşmanın detayları şu şekilde:
(Hürriyet)
Kur artışı nedeniyle maddi olarak büyük zorluklar çeken G.Saray'da, eski başkan Ünal Aysal'ın 2014'te önemli bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.
Aysal'ın 2014 yılında yüzde 77'lik döviz borcunu TL'ye çevirerek kulübü 600 milyon TL'lik yükten kurtardığı ortaya çıktı.