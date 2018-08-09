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  3. 09 Ağustos 2018 15:25

Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı..

Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın, başkanlık döneminde yaptığı önemli anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübe maddi anlamda büyük yarar sağlayan anlaşmanın detayları şu şekilde:
(Hürriyet)

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Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !

Kur artışı nedeniyle maddi olarak büyük zorluklar çeken G.Saray'da, eski başkan Ünal Aysal'ın 2014'te önemli bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !

Aysal'ın 2014 yılında yüzde 77'lik döviz borcunu TL'ye çevirerek kulübü 600 milyon TL'lik yükten kurtardığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'a Ünal Aysal piyangosu !

Aysal, kulübün borçları için başkanlığı zamanında Denizbank ile masaya oturduğu ve yüzde 77'si dolar, yüzde 23'ü TL olan borçları tam tersine çevirdiği öğrenildi.

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