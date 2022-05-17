Galatasaray'da 13 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Fenerbahçe'den sürpriz hamle

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerin altında kalan Galatasaray'da gözler gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir değişim yaşanacak. Seçim heyecanı yaşayan sarı kırmızılılar, haziran ayında yeni başkanını seçecek ve operasyon başlayacak.

GALATASARAY'DA 13 VEDA GELİYOR

TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK!



Domenec Torrent her ne kadar İstanbul'u çok sevdiğini söylese de yeni yönetim İspanyol hoca ile devam etmeyecek. 58 yaşındaki çalıştırıcıyla sözleşme fesih görüşmeleri yapılacak ve kontratı sona erdirilecek.