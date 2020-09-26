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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

İyi bir sezon başlangıcına imza atarak taraftarlarını sevindiren Galatasaray'da, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Sarı-kırmızılılarda takıma katılacaklar kadar gidecek isimler de merak ediliyor. Galatasaray'ın genç futbolcusuna Süper Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Süper Lig'de oynadığı ilk iki maçta Göztepe'ye deplasmanda 5-1 yenilen evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Yeni Asır'da yer alan habere göre yeşil-siyahlılar, Galatasaray'da oynayan Jesse Sekidika'yı almak için harekete geçti.

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Galatasaray'da 2 ayrılık birden!

Ege ekibi, İstanbul temsilcisinin kadroya almadığı 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız futbolcuyu kiralamak için görüşmelere başladığı bildirildi.

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