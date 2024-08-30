Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda: Yeni takımları belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Wilfired Zaha ve Derrick Köhn ile yolların ayrılacağı iddia edildi.
Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılarda Wilfried Zaha ve Derrick Köhn'ün yeni adresi belli olduğu iddia edildi.
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Bein Sports'ta yer alan habere göre; yeni adresi merak konusu haline gelen Wilfried Zaha, kiralık olarak Lyon'un yolunu tutarken, Derrick Köh aynı formül ile Werder Bremen ile anlaştı.
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