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  3. 28 Mayıs 2018 13:45

Galatasaray'da büyük operasyon !

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gelecek yılın kadrosu için çalışmalar başlarken, bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da büyük operasyon !

SÖZLEŞMESİ BİTENLER RAHATLATTI

Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon !

6 OYUNCU DA GİDİYOR

Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak.

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Galatasaray'da büyük operasyon !

3 İSİM KALACAK

Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor. Tecrübeli hoca bu sezon ki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutlaka tutulmasını istiyor.

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Galatasaray'da büyük operasyon !

DONK KALIYOR

Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk'un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor.

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