Galatasaray'da büyük operasyon !
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gelecek yılın kadrosu için çalışmalar başlarken, bazı isimlerle yollar ayrılacak.
SÖZLEŞMESİ BİTENLER RAHATLATTI
Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir kadro oluşturmak için transferde düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, sözleşmesi biten oyuncular sayesinde rahatlayacak.
6 OYUNCU DA GİDİYOR
Donk ile yeni mukavele imzalamaya hazırlanan, Nagatomo ve Denayer'i de takımda tutmak isteyen Galatasaray, mukavelesi biten diğer 6 oyuncuyla ise yeni sözleşme yapmayacak.
3 İSİM KALACAK
Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor. Tecrübeli hoca bu sezon ki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutlaka tutulmasını istiyor.