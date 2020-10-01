Galatasaray'da 4 ayrılık birden!
Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar en az 2 takviye yapmayı planlarken 4 isimle birden yollar ayrılıyor. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde bu akşam Glasgow Ranges ile İskoçya'da karşılaşacak.
Ülke puanı için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray için alınacak galibiyet hayati önem taşıyor. Ülke sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderememe tehlikesi ile karşı karşıya...
Fatih Terim ve öğrencileri bu bilinçle Glasgow Rangers karşısında mücadele edecek. Sarı Kırmızılı takımda Rangers ve Kasımpaşa maçları kadar yapılacak transferler de önemli.