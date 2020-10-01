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  3. 01 Ekim 2020 14:35

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar en az 2 takviye yapmayı planlarken 4 isimle birden yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde bu akşam Glasgow Ranges ile İskoçya'da karşılaşacak.

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Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Ülke puanı için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray için alınacak galibiyet hayati önem taşıyor. Ülke sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderememe tehlikesi ile karşı karşıya...

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Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Fatih Terim ve öğrencileri bu bilinçle Glasgow Rangers karşısında mücadele edecek. Sarı Kırmızılı takımda Rangers ve Kasımpaşa maçları kadar yapılacak transferler de önemli.

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Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Fatih Terim yönetimden en az 2 takviye isterken tam 4 ismin de biletini kesti. Galatasaray'da ayrılıklar art arda yaşanacak. İşte detaylar...

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