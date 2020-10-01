Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Ülke puanı için çok kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray için alınacak galibiyet hayati önem taşıyor. Ülke sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderememe tehlikesi ile karşı karşıya...