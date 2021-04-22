Bu sezon yine kritik haftalarda görev yapan Demokratig Kongolu futbolcu için sakatlık öncesi Premier Lig ekipleri pusudaydı. Ancak yaşadığı ağır sakatlığın izlerini atlatamayan Luyindama için Galatasaray'daki macerası bitmek üzere. Galatasaray, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapılması halinde Luyindama'nın transferine izin verecek.