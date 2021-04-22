Galatasaray'da 8 ismin üstü çizildi
Trabzonspor beraberliği Sarı Kırmızılı camiada moralleri alt üst ederken teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimiyle Sarı Kırmızılı camiada farklı bir yönetimin koltuğu devralması muhtemel görünüyor. Gelecek yönetimlerin teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmesi bekleniyor.
Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Fatih Terim'in yeni bir kadro ile yola çıkması belirtiliyor. İşte Galatasaray'da sezon sonu veda edilmesi planlanan oyuncular...
Luyindama, Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edildi. İlk sezonunda Marcao ile inanılmaz bir ikili olan Luyindama geçtiğimiz sezon milli takımda yaşadığı sakatlık probleminin ardından bir türlü eski günlerine dönemedi.
Bu sezon yine kritik haftalarda görev yapan Demokratig Kongolu futbolcu için sakatlık öncesi Premier Lig ekipleri pusudaydı. Ancak yaşadığı ağır sakatlığın izlerini atlatamayan Luyindama için Galatasaray'daki macerası bitmek üzere. Galatasaray, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapılması halinde Luyindama'nın transferine izin verecek.