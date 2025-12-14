  1. Anasayfa
Galatasaray'da Antalyaspor zaferi sonrası Victor Osimhen depremi

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor karşılaşmasında attığı golle Trendyol Süper Lig’de 6. golünü kaydederken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kaynak: DHA / İHA
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.  oldu.

Maçın 56. dakikasında orta sahadan Yunus Akgün'ün pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı. 

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 gol atan Nijeryalı futbolcunun toplamdaki gol sayısı da 12 oldu.

