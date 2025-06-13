Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvora Morata'nın eşyalarını topladığı, İspanya'ya geri gönderdiği öne sürüldü.
Kaynak: Takvim Gazetesi
Galatasaray'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşyalarını, bavullarını toplattığı ve İspanya'ya gönderdiği iddia edildi.
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Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün sarı kırmızılılar'dan ayrılma noktasına geldiği belirtildi.
Bir başka iddia ise İspanyol golcü Morata'yla karşılıklı bir fesih olacağı yönünde.
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GALATASARAY'DA PERFORMANSI
Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.
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