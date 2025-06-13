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  4. Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı

Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvora Morata'nın eşyalarını topladığı, İspanya'ya geri gönderdiği öne sürüldü.

Kaynak: Takvim Gazetesi
Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı - Resim: 1

Galatasaray'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşyalarını, bavullarını toplattığı ve İspanya'ya gönderdiği iddia edildi.

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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı - Resim: 2

Takvim'de yer alan habere göre; Tecrübeli golcünün sarı kırmızılılar'dan ayrılma noktasına geldiği belirtildi.

Bir başka iddia ise İspanyol golcü Morata'yla karşılıklı bir fesih olacağı yönünde.

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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı - Resim: 3

GALATASARAY'DA PERFORMANSI

Galatasaray'da 16 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol atarken 3 asist yapmıştı.

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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu bavulunu topladı - Resim: 4

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata'nın Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı sonrası Portekiz kupayı kazanmış İspanyollar yıkılmıştı.

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