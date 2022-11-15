Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor?

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı.