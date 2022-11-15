Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor?
Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray özellikle son oynadığı karşılaşmalar sonrası iyi bir hava yakalarken, sarı kırmızılıların Al-Hilal'den kadrosuna kattığı golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan, sarı kırmızılıların SuudiArabistan ekibi Al-Hilal'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Bafetimbi Gomis için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Son haftalarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yükselen performansı sonrası gözden düşen ve kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncudan yönetime beklenmedik bir talep geldi.
Akşam'ın haberine göre; forma şansı bulmakta zorlanan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, devre arasında ayrılmak talebini yönetime iletirken, Okan Buruk'tan bu karara 'veto' geldi.
Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı.