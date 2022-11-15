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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor?

Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray özellikle son oynadığı karşılaşmalar sonrası iyi bir hava yakalarken, sarı kırmızılıların Al-Hilal'den kadrosuna kattığı golcü oyuncu Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor? - Resim: 1

Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan, sarı kırmızılıların SuudiArabistan ekibi Al-Hilal'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Bafetimbi Gomis için beklenmedik bir gelişme yaşandı. 

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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor? - Resim: 2

Son haftalarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yükselen performansı sonrası gözden düşen ve kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncudan yönetime beklenmedik bir talep geldi.

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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor? - Resim: 3

Akşam'ın haberine göre; forma şansı bulmakta zorlanan 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, devre arasında ayrılmak talebini yönetime iletirken, Okan Buruk'tan bu karara 'veto' geldi.

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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi: Ayrılmak mı istiyor? - Resim: 4

Takımda kalıp kalmayacağı belirsizken, Haris Seferovic'in formsuzluğu sonrası sezona fırtına gibi bir giriş yapan Bafetimbi Gomis, 6 lig maçında attığı 4 golle adeta kurtarıcı olmuştu. Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarını kazandıran Fransız yıldız, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarının kazanılmasında da attığı gollerle hayati rol oynamıştı.

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