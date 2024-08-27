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Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, 8 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı hedefleyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 

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Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor - Resim: 2

Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 4 transferi açıkladı.

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Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor - Resim: 3

İlk takviyesini forvet hattına yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

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Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor - Resim: 4

İkinci takviyesini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcuyu takımda tuttu. Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı. 

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