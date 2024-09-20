Galatasaray'da derbi öncesi son durum: Icardi oynayacak mı?
Galatasaray'da dev derbi hazırlıkları devam ederken sakatlığı devam eden Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Takımla antrenmanlara katılan golcü oyuncunun oynayıp oynamayacağına maç saatinde netleşecek.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak 6. hafta mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyete elde eden sarı-kırmızılı ekip, 15 puanla sıralamasının en üst basamağında yer alıyor.
Fenerbahçe, ise 13 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
LİGDEKİ 5 MAÇTA 17 GOL
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 5 maçında 17 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK'ye 3 gol attı.
Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.
rendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.
Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.
SAKATLIKLARDA SON DURUM
Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev alamayacak.
ICARDİ ANTRENMANLARA BAŞLADI
Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara başladı.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arjantinli yıldız, derbi öncesinde takımla idmanlarda yer aldı.
Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk karar verecek.