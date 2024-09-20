Galatasaray'da derbi öncesi son durum: Icardi oynayacak mı?

rendyol Süper Lig'deki 5 maçını da kazanan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden "Cimbom", 15 puanla Süper Lig'de 6. haftaya birinci sırada girdi.