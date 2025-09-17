Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen şoku!
Şampiyonlar Ligi'nde yarın Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da taraftarı üzecek bir gelişme yaşandı. Milli takımda sakatlanan Osimhen kamp kadrosunda yer almadı.
Dünya Kupası elemelerinde Ruanda ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Galatasaray’ın Nijeryalı yıldız forveti Viktor Osimhen için kötü haber geldi.
Kadroya dahil edilmedi
Ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen ve tedavisine başlanan Osimhen’in, Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’a karşı forma giymesi bekleniyordu. Ancak yapılan son kontrollerin ardından oyuncunun Almanya kafilesine dahil edilmemesine karar verildi.
Yarın saat 22.00’de oynanacak mücadelede Galatasaray’ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz’ın görev alması bekleniyor.
Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina"
Bu süreçte İstanbul’da kalacak olan Osimhen, tedavisine devam ederken bireysel çalışmalarını sürdürecek.