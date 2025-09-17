Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen şoku!

Kadroya dahil edilmedi

Ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen ve tedavisine başlanan Osimhen’in, Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’a karşı forma giymesi bekleniyordu. Ancak yapılan son kontrollerin ardından oyuncunun Almanya kafilesine dahil edilmemesine karar verildi.

Yarın saat 22.00’de oynanacak mücadelede Galatasaray’ın forvet hattında Barış Alper Yılmaz’ın görev alması bekleniyor.