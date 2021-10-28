Galatasaray'da devre arası transfer listesi ortaya çıktı
Galatasaray'da merakla beklenen operasyonun düğmesine basıldı.
Galatasaray'da merakla beklenen operasyonun düğmesine basıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki hafta ara transfer dönemi için görüşmelere start veriyor. Gündemin ilk sırasında 6 numara transferi ve teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 1 numaralı isim Mohamed Elneny var.
Galatasaraylı yetkililerin kısa süre önce prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki oyuncuyla kontrat detaylarını konuşacak olan Sarı- Kırmızılılar, aynı zamanda Arsenal'le de bonservis ücretinin detaylarını masaya yatıracak. Galatasaray cephesinde Elneny transferinin tamamlanmasına yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
Ancak her ihtimale karşın 38 yaşındaki Felipe Melo'nun takviyesi de seçenekler arasında yer alıyor. Fatih Terim de görüşecek Terim'in en çok istediği orta saha oyuncularının başında gelen Gedson Fernandes konusunda da Benfica'ya bir yoklama daha yapılacak. Tecrübeli teknik adam, Benfica'nın yeni başkanı Rui Costa ile bizzat görüşerek Portekizli oyuncunun transferinde kolaylık isteyecek.
Aslan'daki yabancı transferi gündemi bu iki isimle sınırlı değil. Larsen için bir kez daha Sağ bekte Yedlin'den hiç memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine ABD'li oyuncuyla yolları ayırmaya çalışacak. Yedlin'in Watford'a transferi son anda gerçekleşmemişti.