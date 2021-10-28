Galatasaray'da devre arası transfer listesi ortaya çıktı

Aslan'daki yabancı transferi gündemi bu iki isimle sınırlı değil. Larsen için bir kez daha Sağ bekte Yedlin'den hiç memnun olmayan Sarı-Kırmızılılar, tıpkı sezon başında olduğu gibi yine ABD'li oyuncuyla yolları ayırmaya çalışacak. Yedlin'in Watford'a transferi son anda gerçekleşmemişti.