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  3. 02 Şubat 2021 14:20

Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu

Galatasaray forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer olması tartışma yarattı.

Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

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Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

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Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu

Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

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Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu

TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU
Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

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