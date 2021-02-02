Galatasaray'da Erencan Yardımcı'nın transferi gündem oldu
Galatasaray forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Erencan Yardımcı'nın 4.2 milyon TL karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer olması tartışma yarattı.
Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.