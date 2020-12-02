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  3. 02 Aralık 2020 15:20

Galatasaray'da Etebo'nun yerine o geliyor!

Süper Lig'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle lider Alanyaspor'un hemen ardına geçen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da Etebo'nun yerine o geliyor!

Orta saha bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, transferde önceliğini belirledi.

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Galatasaray'da Etebo'nun yerine o geliyor!

ETEBO AYRILIYOR Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiralık olarak dahil edilen Oghenekaro Etebo, beklenen performansı gösteremedi.

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Galatasaray'da Etebo'nun yerine o geliyor!

Bir yandan da yabancı kontenjanını boşaltak isteyen sarı-kırmızılılar, gözden çıkardığı Etebo'ya vedat etme kararı aldı.

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Galatasaray'da Etebo'nun yerine o geliyor!

Nijeryalı orta saha oyuncusundan maksimum düzeyde faydalanmaya çalışacak. Ocak'ta ise yollar ayrılacak.

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