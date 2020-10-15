Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme
Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.
Cimbom'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Radamel Falcao için yeni bir iddia gündeme geldi.