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  3. 15 Ekim 2020 22:52

Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme

Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme

Sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile sahasında berabere kalmış, dördüncü haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

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Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme

Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

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Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme

Cimbom'da beklenen seviyeye bir türlü ulaşamayan Radamel Falcao için yeni bir iddia gündeme geldi.

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Galatasaray'da Falcao için sürpriz gelişme

Devre arasına kadar G.Saray'da sergileyeceği performans Kolombiyalı yıldızın kaderini şekillendirecek.

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