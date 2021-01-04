Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu
Sarı kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yüksek maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sonrası yollar ayrılacak.
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de bu hafta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekipte yarın başlayacak transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
OCAK AYINDA TRANSFER TAARUZU
Yaz döneminde istediği transferleri yapamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim tüm kozlarını yarın başlayacak Ocak dönemine saklıyor. Aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netleşti.
BU GECE 00:00'DA RESMEN BAŞLIYOR
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.