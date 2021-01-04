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  3. 04 Ocak 2021 14:15

Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu

Sarı kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yüksek maaşı ve bitmek bilmeyen sakatlıkları sonrası yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de bu hafta Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekipte yarın başlayacak transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu

OCAK AYINDA TRANSFER TAARUZU
Yaz döneminde istediği transferleri yapamayan tecrübeli teknik adam Fatih Terim tüm kozlarını yarın başlayacak Ocak dönemine saklıyor. Aynı zamanda takımdan ayrılacak isimlerde netleşti.

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Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu

BU GECE 00:00'DA RESMEN BAŞLIYOR
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.

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Galatasaray'da Falcao ve Diagne yolcu

FALCAO HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR
Sarı-Kırmızılılar'a imza attığı günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao'nun devre arasında ayrılığı gündemdeydi.

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