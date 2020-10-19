Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Cimbom, sezon sonunda Amerika Futbol Ligi'ne (MLS) gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli bir yıldız istiyor.
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Cimbom, sezon sonunda Amerika Futbol Ligi'ne (MLS) gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli bir yıldız istiyor.
İddiaya göre Galatasaray, 2021 Haziran'da Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Diego Costa'yı kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı bile.
Sarı-kırmzılıların geçtiğimiz mayıs ayında da talip olduğu yıldız futbolcu, kendisine gelen teklifi reddetmişti.