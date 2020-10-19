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  3. 19 Ekim 2020 00:40

Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Cimbom, sezon sonunda Amerika Futbol Ligi'ne (MLS) gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli bir yıldız istiyor.

Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Cimbom, sezon sonunda Amerika Futbol Ligi'ne (MLS) gitmeyi planlayan Falcao'nun yerine en az onun kadar kaliteli bir yıldız istiyor.

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Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası

İddiaya göre Galatasaray, 2021 Haziran'da Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Diego Costa'yı kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı bile.

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Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası

Sarı-kırmzılıların geçtiğimiz mayıs ayında da talip olduğu yıldız futbolcu, kendisine gelen teklifi reddetmişti.

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Galatasaray'da Falcao ve Diego Costa iddiası

YILLIK 4 MİLYON EURO Öte yandan Galatasaray'dan 5 milyon euro garanti ücret ve çeşitli bonuslar kazanan Falcao'nun yerine gelecek Diego Costa'nın 4 milyon euro civarında bir ücrete imza atacağı ifade ediliyor.

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