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  3. 02 Ağustos 2020 23:32

Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.

Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde Falcao'ya yer vermedi.

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Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

Kolombiyalı futbolcu, Instagram ve Twitter'da Galatasaray Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.

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Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

EN FAZLA 5 MİLYON Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; Falcao'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.

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Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisinin yol açtığı maddi zarar ve takımın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle bu teklifi yapmak zorunda kalan Galatasaray, kalması durumunda futbolcuya en fazla 5 milyon Euro ödeyecek.

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