Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisinin yol açtığı maddi zarar ve takımın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak olması nedeniyle bu teklifi yapmak zorunda kalan Galatasaray, kalması durumunda futbolcuya en fazla 5 milyon Euro ödeyecek.