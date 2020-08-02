Galatasaray'da Falcao'ya flaş teklif!
Falcao'nun Galatasaray'daki geleceği artık soru işareti... Bu sezon sadece 22 maçta forma giyen ve bir o kadarını sakatlıklar nedeniyle kaçıran Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı yolunda ilk sinyal forma tanıtımında geldi.
Sarı kırmızılı kulüp, geçtiğimiz günlerde hazırladığı yeni sezon formalarının tanıtım klibinde Falcao'ya yer vermedi.
Kolombiyalı futbolcu, Instagram ve Twitter'da Galatasaray Kulübü'nden milyonlarca fazla takipçisi olmasına rağmen yönetim tarafından tercih edilmedi.
EN FAZLA 5 MİLYON Sarı kırmızılı yöneticiler bununla da kalmayıp; Falcao'dan yılda 2 milyon Euro'yu bulan bonuslarından vazgeçmesini istedi.