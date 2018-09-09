Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !
Galatasaray'da Tarık Çamdal başta olmak üzere birçok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İşte o futbolcular...
Galatasaray'ın eli önümüzdeki yaz güçleniyor. Cim-Bom'da kendisine kulüp bulması söylenmesine karşın yıllardır oynamadan büyük paralar kazanan Tarık Çamdal başta olmak üzere birçok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Galatasaray sözleşmesi biten bu isimlerden kimileriyle yollarını ayıracak kimileri ise daha uygun şartlarda sözleşme imzalayacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular ve onlarla izlenecek politika:
Tarık Çamdal: Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euroya transfer olan Tarık oturduğu yerden para kazanıyor. Tarık bu sezon da kadroda bile olmadan 1 milyon 605 bin euro alacak.
Selçuk İnan: 2011'de Galatasaray'a bedelsiz olarak gelen ve sarı-kırmızılı forma altında bir çok kupa alan Selçuk İnan'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Son sözleşmesi tartışma konusu olan ve 2 milyon 950 bin euro alan 33 yaşındaki futbolcu ile devam edilip edilmeyeceği netleşmedi. Tecrübeli futbolcu devam etse bile şu an kazandığının ancak yarısını alabilir.