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  3. 09 Eylül 2018 13:40

Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Galatasaray'da Tarık Çamdal başta olmak üzere birçok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İşte o futbolcular...

Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Galatasaray'ın eli önümüzdeki yaz güçleniyor. Cim-Bom'da kendisine kulüp bulması söylenmesine karşın yıllardır oynamadan büyük paralar kazanan Tarık Çamdal başta olmak üzere birçok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.


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Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Galatasaray sözleşmesi biten bu isimlerden kimileriyle yollarını ayıracak kimileri ise daha uygun şartlarda sözleşme imzalayacak. İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular ve onlarla izlenecek politika:


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Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Tarık Çamdal: Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin euroya transfer olan Tarık oturduğu yerden para kazanıyor. Tarık bu sezon da kadroda bile olmadan 1 milyon 605 bin euro alacak.


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Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Selçuk İnan: 2011'de Galatasaray'a bedelsiz olarak gelen ve sarı-kırmızılı forma altında bir çok kupa alan Selçuk İnan'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Son sözleşmesi tartışma konusu olan ve 2 milyon 950 bin euro alan 33 yaşındaki futbolcu ile devam edilip edilmeyeceği netleşmedi. Tecrübeli futbolcu devam etse bile şu an kazandığının ancak yarısını alabilir.


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