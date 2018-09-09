Galatasaray'da bu isimler sezon sonu serbest !

Selçuk İnan: 2011'de Galatasaray'a bedelsiz olarak gelen ve sarı-kırmızılı forma altında bir çok kupa alan Selçuk İnan'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Son sözleşmesi tartışma konusu olan ve 2 milyon 950 bin euro alan 33 yaşındaki futbolcu ile devam edilip edilmeyeceği netleşmedi. Tecrübeli futbolcu devam etse bile şu an kazandığının ancak yarısını alabilir.





