Galatasaray'da Halil Dervişoğlu şoku! Yeni adresini duyurdular

Halil Dervişoğlu için farklı bir kulüp teklif yaparsa bu teklif aynı zamanda Galatasaray'a da iletilecek ve Sarı Kırmızılıların yeni bir teklif yapıp yapmayacağı sorulacak. Galatasaray, Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapmayı düşünmezse genç forvet farklı bir kulüple görüşmelere başlayabilecek.