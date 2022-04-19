Galatasaray'da Halil Dervişoğlu şoku! Yeni adresini duyurdular
Galatasaray'da kiralık oyuncular kulübe veda ediyor. Bunlardan biri de Halil Dervişoğlu...
Galatasaray'da kiralık oyuncular kulübe veda ediyor. Bunlardan biri de Halil Dervişoğlu... Galatasaray, 21 yaşındaki forveti sezon başında Brentford'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girmiş fakat Halil Dervişoğlu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.
Sarı Kırmızılılar, Halil Dervişoğlu için öncelik hakkına sahip. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." denilmişti.
Halil Dervişoğlu için farklı bir kulüp teklif yaparsa bu teklif aynı zamanda Galatasaray'a da iletilecek ve Sarı Kırmızılıların yeni bir teklif yapıp yapmayacağı sorulacak. Galatasaray, Halil Dervişoğlu için yeni bir teklif yapmayı düşünmezse genç forvet farklı bir kulüple görüşmelere başlayabilecek.
Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almayacaklarını ifade etti. Akşam'a konuşan Öztürk, "Halil, kiralık bir oyuncu. Kendisinin bonservisini almayı düşünmüyoruz. Biz talip değiliz, talip olana hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Eşref Hamamcıoğlu yönetiminin ise Halil Dervişoğlu konusunda resmi bir açıklaması bulunmuyor.