Galatasaray'da Hayri Kozak'tan sert açıklamalar

"BENİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Katıldığı son divan kurulu toplantısında Başkan Özbek'in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı değerlendiren Kozak, "Söyledikleri bana çok ağır geldi. Ben Galatasaray için yaşayan bir insanım. Dursun Özbek benim için artık yok hükmündedir. Bundan sonraki divan kurulu toplantılarına da katılmayacağım. İnsanlar inanmıyor ama artık böyle" dedi.

"TÜM TÜRKİYE'YE AÇIKLAYACAK"

Galatasaray'ın ağustos ayı divan kurulu toplantısında konuşan Hayri Kozak kürsüye gelerek "18 tane Galatasaraylı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. İçinde yöneticiler var. Bilet milet hikayeleri var ya, milyonların döndüğü olaydır, öyle böyle bir olay değildir. Bu soruşturma tamamlanınca Cumhuriyet Savcılığı, tüm Türkiye'ye açıklayacak" demişti.