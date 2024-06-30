Galatasaray'da Icardi depremi: Türkiye'den ayrılması artık an meselesi
Süper Lig'in gol kralı, son şampiyon Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için sürpriz bir talip çıktı. Icardi her an çantalarını toplayıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için İtalyan basınından önemli bir transfer iddiası geldi.
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Suudi Arabistan takımı Al Qadsiah'ın, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye tarihi bir transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
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Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Qadsiah, Icardi için çılgın bir teklifte bulundu.
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Yıldız futbolcuya sezon başına net 20 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus önerildiği, iki yıllık sözleşmede golcü oyuncunun toplam kazancının 50 milyon Euro'yu bulacağı ileri sürüldü.
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