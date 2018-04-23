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  3. 23 Nisan 2018 11:08

Galatasaray'da ilk anlaşma Sinan Gümüş'le !

Galatasaray, Alanyaspor maçında galibiyet golünü kaydeden Sinan Gümüş'le sözleşme uzatıyor.

Galatasaray'da ilk anlaşma Sinan Gümüş'le !

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve çetin bir şampiyonluk yarışı mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılı takımda transferi de teknik direktör Fatih Terim yönetiyor.

(Milliyet)

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Galatasaray'da ilk anlaşma Sinan Gümüş'le !

Fatih Terim'in yurt içi ve yurt dışından oyuncu izlettiği, özellikle takımın içinde bulunduğu ekonomik durumu düşünerek düşük maliyetli futbolculara yöneldiği ayrıca gurbetçi yıldızları da takibe aldığı gelen haberler arasında.

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Galatasaray'da ilk anlaşma Sinan Gümüş'le !

Diğer yandan da Fatih Terim, elindeki futbolcular arasında gelecek sezon kadroda kalacaklara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Hatta bu kapsamda bir futbolcu ile yeniden anlaşılması ve sözleşme yenilenmesi için yönetime direktif bile verdi!

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Galatasaray'da ilk anlaşma Sinan Gümüş'le !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteğini yönetim gerçekleştiriyor. Atiker Konyaspor maçından sonra, Aytemiz Alanya karşısında da oyuna sonradan girip attığı golle Galatasaray'a şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş, hem Cim-Bom'un hem de kendi geleceğini kurtardı.

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