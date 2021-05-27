Galatasaray'da istifa depremi: İki isim vedalaştı
Süper Lig'de sezonu ikici sırada tamamlayan Galatasaray'da kriz devam ediyor. Mustafa Cengiz'in Fatih terim açıklamaları sonrası yaşanan olumsuz hava devam ederken teknik ekipten iki isim ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Bir yandan seçime giden Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akıllardaki soru ise yeni sezonda takımın başında kimin olacağı... Tüm bunların ışığında Galatasaray'da 2 flaş ayrılık yaşandı
"TERİM İLE YOLA DEVAM ETMEYECEĞİM" DEDİ
Öte yandan Galatasaray’da başkanlık seçimlerinin de Avrupa maçlarıyla aynı döneme denk gelmesi dikkati çekiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in Fatih Terim ile kesinlikle yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından Galatasaray, 19 Haziran’a kadar da teknik direktörsüz kalmış olacak.
ŞAHİN VE DAVALA EKİPTEN AYRILDI
Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek olan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, Fatih Terim'in ekibinden ayrıldı.
FATİH TERİM İLE VEDALAŞTILAR
Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı. Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak