Galatasaray'da istifa depremi: İki isim vedalaştı

Süper Lig'de şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Bir yandan seçime giden Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akıllardaki soru ise yeni sezonda takımın başında kimin olacağı... Tüm bunların ışığında Galatasaray'da 2 flaş ayrılık yaşandı