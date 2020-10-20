  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Ekim 2020 12:55

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

1/ 13
Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

TERİM 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi.

2/ 13
Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.

3/ 13
Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!

ELABDELLAOUI KADRODA YOK Norveç Milli Takımı'nda döndüğünde yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmazken, Kasımpaşa mücadelesine ilk 11 başlayan diğer 5 futbolcu yedek kulübesinde görev bekledi.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM