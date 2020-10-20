Galatasaray'da kadroya alınmayan yıldız kriz çıkardı!
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
TERİM 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI Fatih Terim, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'ye Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi.
Terim, bu futbolcuların yerine Linnes, Saracchi, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel ve Falcao'yu tercih etti.