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  3. 19 Ağustos 2018 10:50

Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz sürdüren Galatasaray'da, kısa süre içerisinde stoper, orta saha ve forvet transferlerinin de tamamlanacağı tahmin ediliyor.

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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Emre Akbaba'yı alarak büyük sükse yaratan Galatasaray, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ta gözterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların kalbinde yer eden Mario Gomez'i kiralık olarak kadroya katmak için düğmeye bastı.

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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Galatasaray yönetimine yakın kaynaklar, önümüzdeki hafta içinde sarı kırmızılı yöneticilerin 33 yaşındaki Mario Gomez transferini bitirmek için Almanya'ya uçacağını ve kulübü Stuttgart'a bir senelik kiralama teklifini ileteceğini aktardı.

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Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Abdürrahim Albayrak'ın; "Değerli arkadaşım Fikret Orman'a bir futbolcu için fikrini sordum." açıklamalarında bahsettiği futbolcunun da Mario Gomez olduğu gelen bilgiler arasında.

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