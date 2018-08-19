Galatasaray'da Mario Gomez bombası!
Şampiyonlar Ligi maçları öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tam gaz sürdüren Galatasaray'da, kısa süre içerisinde stoper, orta saha ve forvet transferlerinin de tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Emre Akbaba'yı alarak büyük sükse yaratan Galatasaray, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ta gözterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların kalbinde yer eden Mario Gomez'i kiralık olarak kadroya katmak için düğmeye bastı.
Galatasaray yönetimine yakın kaynaklar, önümüzdeki hafta içinde sarı kırmızılı yöneticilerin 33 yaşındaki Mario Gomez transferini bitirmek için Almanya'ya uçacağını ve kulübü Stuttgart'a bir senelik kiralama teklifini ileteceğini aktardı.