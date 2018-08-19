Galatasaray'da Mario Gomez bombası!

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden Emre Akbaba'yı alarak büyük sükse yaratan Galatasaray, bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'ta gözterdiği performansla siyah beyazlı taraftarların kalbinde yer eden Mario Gomez'i kiralık olarak kadroya katmak için düğmeye bastı.

