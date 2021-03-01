Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı
Galatasaray'dan performansıyla yıldızlaşan Mostafa Mohamed'in bonservisiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.
Galatasaray forması ile daha sahaya adımını attığı ilk maçta golle tanışan Mostafa Mohamed, toplam 6 karşılaşmada 6 gole ulaşırken spekülasyonlar da art arda gelmeye başladı.
Sabah'ın haberine göre; Mısırlı golcünün adı İngiliz takımları ile anılırken, gerçekler ise çok farklı. İşte 23 yaşındaki yıldızla ilgili detaylar: Galatasaray yönetimi, "Ya sezon sonunda İngiltere'den astronomik bir teklif gelirse ve Zamalek kabul ederse...'' yorumlarına Seri örneğini veriyor.
Geçen sezonun devre arasında Seri, Lyon'la anlaşmıştı. Fransız kulübü, Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la da el sıkışmıştı. Bunu hatırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, "O dönem Seri sezon sonuna kadar bizim kiralık oyuncumuzdu. Biz Seri'nin kalmasını istedik ve dediğimiz oldu. Hatta 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu ödeseydik bonservisine de sahip olacaktık'' ifadelerini kullandı.
SON TARİH 31 ARALIK 2021 Zamalek'ten 2 milyon dolara 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu Galatasaray'da. Sarı-kırmızılılar, 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödediği anda Mohamed'in bonservisini alma hakkına sahip.