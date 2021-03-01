Galatasaray'da Mostafa Mohamed gerçeği ortaya çıktı

Geçen sezonun devre arasında Seri, Lyon'la anlaşmıştı. Fransız kulübü, Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la da el sıkışmıştı. Bunu hatırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, "O dönem Seri sezon sonuna kadar bizim kiralık oyuncumuzdu. Biz Seri'nin kalmasını istedik ve dediğimiz oldu. Hatta 18 milyon Euro satın alma opsiyonunu ödeseydik bonservisine de sahip olacaktık'' ifadelerini kullandı.