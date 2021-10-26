Galatasaray'da Muslera hedef tahtasında
Bu sezona formsuz başlayan ancak sonrasında toparlanan Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yaptığı hata ile Galatasaraylılar'ı şok etti.
Bu sezona formsuz başlayan ancak sonrasında toparlanan Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yaptığı hata ile Galatasaraylılar'ı şok etti.
1 / 12
Umut Meraş'ın ortasında boşa çıkan Larin'in kafa vuruşuna engel olamayan Muslera'nın bu hatası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
2 / 12
İşte Larin'in golü sonrası trend topic listesine giren Muslera için atılan tweetlerden bazıları...
3 / 12
"Cicaldau'nun müthiş golünü yalan eden Muslera yoklaması"
4 / 12