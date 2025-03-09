Galatasaray'da Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray'da sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan kaptan Fernando Muslera'nın yerine tanıdık bir isim geliyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce kiralık olarak forma giydirdiği Barcelona'nın kalecisi Inaki Pena'yı gündemine almıştı. Cimbom'un Pena için yaptığı teklif ortaya çıktı.