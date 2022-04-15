Galatasaray'da Nuri Şahin bilmecesi

Şahin'e çok güvendiğini belirten Başkan Çetin, "Biz kendisine, bilgi ve birikimine, işine olan saygısına, futbol anlayışına ve vizyonuna güveniyoruz. Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Gittiğimiz yolun doğru olduğunu görüyoruz. Hocamız A takımın ve U19'dan en alt yaş grubuna kadar tüm takımlarımızın da başında. Futbolcularla iletişimleri konusunda en ufak bir sıkıntıya bile şahit olmadık" dedi.