Galatasaray'da Osimhen depremi... Florya revire döndü: 5 sakat var
Galatasaray'da 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçlarına verilen arada üst üste gelen kötü haberler Florya'da şok etkisi yarattı. Aralarında Victor Osimhen'in de olduğu 5 futbolcunun sağlık durumu belli oldu.
Galatasaray, tedavisi süren ve sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi. Öte yandan milli takımda sakatlık geçiren bir diğer futbolcu olan Kaan Ayhan’ın MR tetkiklerinin de bugün öğleden sonra yapılacağı belirtildi.
Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in bugün MR’ı çekildi.
Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.