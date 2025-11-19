Galatasaray'da Osimhen depremi... Florya revire döndü: 5 sakat var

Galatasaray, tedavisi süren ve sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi. Öte yandan milli takımda sakatlık geçiren bir diğer futbolcu olan Kaan Ayhan’ın MR tetkiklerinin de bugün öğleden sonra yapılacağı belirtildi.