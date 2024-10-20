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Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta Victor Osimhen'in attığı röveşata golü futbol tarihine geçti.

Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti - Resim: 1

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in attığı röveşata golü ise dünya futbol tarihine geçti. 

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Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti - Resim: 2

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

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Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti - Resim: 3

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

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Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti - Resim: 4

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI
Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

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