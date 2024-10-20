Galatasaray'da Osimhen şov: Attığı röveşata golü tarihe geçti

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.