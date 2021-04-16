Galatasaray'da ''seks partisi'' iddiası Avrupa'da manşet oldu

İşte bu sözler Avrupa'da yankı uyandırdı. İngiliz basınından The Sun, Donk'un West Bromwich kariyerine vurgu yapılarak "Eski West Bromwich yıldızı Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı" başlığıyla verdiği haberde Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalarını okuyucularına aktardı.