Galatasaray'da ''seks partisi'' iddiası Avrupa'da manşet oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Ryan Donk ile ilgili sözleri adeta bomba etkisi yaşattı. Cengiz'in "Donk’un seks partilerinden bıktık" ifadesi Avrupa basınında da yer bulurken İngiliz ve Hollanda basını Galatasaray Başkanı'nın açıklamalarını manşete taşıdı.
Galatasaray Başkanı, 12 Nisan’da genel kurul üyesi 20 kişiyle yaptığı görüşme sırasında Ryan Donk için "Donk’un seks partilerinden bıktık" ifadelerini kullanmıştı.
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İşte bu sözler Avrupa'da yankı uyandırdı. İngiliz basınından The Sun, Donk'un West Bromwich kariyerine vurgu yapılarak "Eski West Bromwich yıldızı Galatasaray Başkanı tarafından defalarca seks partisi düzenlemekle suçlandı" başlığıyla verdiği haberde Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalarını okuyucularına aktardı.
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The Sun'ın Milliyet Gazetesine dayandırdığı haberde Ryan Babel ile Mario Lemina'nın da partilerde yer aldığı belirtildi.
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Caughtoffside.com sitesi ise "Türkiye'den şaşırtıcı şeyler" ifadesini kullanarak Mustafa Cengiz'in sözlerini başlığına taşıdı.
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