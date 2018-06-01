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  3. 01 Haziran 2018 11:15

Galatasaray'da Sneijder sürprizi !

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sarı kırmızılı kulübe dönebilmek istediğini belirtti.

Galatasaray'da Sneijder sürprizi !

Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'da Sneijder sürprizi !

Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.

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Galatasaray'da Sneijder sürprizi !

33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım...

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Galatasaray'da Sneijder sürprizi !

Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.

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