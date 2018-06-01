Galatasaray'da Sneijder sürprizi !
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, sarı kırmızılı kulübe dönebilmek istediğini belirtti.
Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan Wesley Sneijder cephesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. (Fotomaç)
Sneijder'in geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.
33 yaşındaki futbolcunun, "Galatasaray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım...