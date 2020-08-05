Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer
Galatasaray, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti. Transfer döneminin de başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda artık tüm gözler transfere çevrilmiş durumda.
Cimbom, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.
Bu kapsamda iç ve dış transferde büyük değişikliklere gitmesi beklenen Aslan, ilk etapta kiralık oyuncularla yollar ayrılmıştı.
Onyekuru, Seri, Lemina ve Andone kiralık sözleşmelerini uzatmayan G.Saray, ayrıca sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile de yollarını ayırmıştı.