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  3. 05 Ağustos 2020 10:15

Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer

Galatasaray, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti. Transfer döneminin de başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda artık tüm gözler transfere çevrilmiş durumda.

Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer

Cimbom, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer

Bu kapsamda iç ve dış transferde büyük değişikliklere gitmesi beklenen Aslan, ilk etapta kiralık oyuncularla yollar ayrılmıştı.

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Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer

Onyekuru, Seri, Lemina ve Andone kiralık sözleşmelerini uzatmayan G.Saray, ayrıca sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile de yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'da son dakika: 3 ayrılık ve 3 transfer

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda kiralama ücreti ve ödediği maaşlarda 12.8 milyon Euro (yaklaşık 104 milyon TL) tasarrufa gitmişti.

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