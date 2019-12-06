Galatasaray'da sular durulmuyor
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arap basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da devre arasında mecburi bir ayrılık gerçekleşecek. Tribünlerle aras
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'de ne ligde ne Avrupa'da ne de yerel kupada istenilen sonuçlar elde edilemedi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını hedef gösterip 'Demek ki formayı istemiyorlar' diyerek son maçların ardındaki basın toplantılarında ocak ayını işaret etti.