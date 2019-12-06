Galatasaray'da sular durulmuyor

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'de ne ligde ne Avrupa'da ne de yerel kupada istenilen sonuçlar elde edilemedi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını hedef gösterip 'Demek ki formayı istemiyorlar' diyerek son maçların ardındaki basın toplantılarında ocak ayını işaret etti.