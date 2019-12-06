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  3. 06 Aralık 2019 19:00

Galatasaray'da sular durulmuyor

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da sular durulmuyor. Arap basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray'da devre arasında mecburi bir ayrılık gerçekleşecek. Tribünlerle aras

Galatasaray'da sular durulmuyor

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'de ne ligde ne Avrupa'da ne de yerel kupada istenilen sonuçlar elde edilemedi. Teknik direktör Fatih Terim ise oyuncularını hedef gösterip 'Demek ki formayı istemiyorlar' diyerek son maçların ardındaki basın toplantılarında ocak ayını işaret etti.

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Galatasaray'da sular durulmuyor

Terim, takımdaki birçok ismin gönderilmesini talep ettiği yönetimden transfer de istedi.

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Galatasaray'da sular durulmuyor

Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralı sarı kırmızılıların ensesinde...

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Galatasaray'da sular durulmuyor

Yönetim, oyuncu satarak oyuncu almak zorunda olduğu için kara kara düşünüyor...

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