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  3. 31 Temmuz 2020 09:55

Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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