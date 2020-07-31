Galatasaray'da sürpriz ayrılık
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı.
Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen yıldız futbolcu ise henüz bu talebe yanıt vermedi. İşte o isim ve yaşanan transfer gelişmesi...
Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.