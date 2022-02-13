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Galatasaray’da sürpriz ayrılık

Kayserispor maçından da beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.

Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim: 1

 Futbolda yeni sezona Burak Elmas yönetimiyle başlayan Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğu Fatih Terim'e emanet edilmişti.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim: 2

Sezon öncesi yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, kadrosunu genç oyuncularla doldurdu.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim: 3

Yapılan transferlerle birlikte yaş ortalaması oldukça düşen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde olağanüstü bir başarıya imza attı.

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Galatasaray’da sürpriz ayrılık - Resim: 4

Zorlu grubunu lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de ise büyük bir çöküş yaşadı.

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