Galatasaray’da sürpriz ayrılık
Kayserispor maçından da beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşebilir.
Futbolda yeni sezona Burak Elmas yönetimiyle başlayan Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğu Fatih Terim'e emanet edilmişti.
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Sezon öncesi yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, kadrosunu genç oyuncularla doldurdu.
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Yapılan transferlerle birlikte yaş ortalaması oldukça düşen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde olağanüstü bir başarıya imza attı.
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Zorlu grubunu lider tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de ise büyük bir çöküş yaşadı.
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