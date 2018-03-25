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  3. 25 Mart 2018 16:20

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi !

Galatasaray'ın forma şansı bulamayan futbolcusu Tarık Çamdal'a sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi bitmek bilmiyor.

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi !

Bir türlü beklenilen performansa yaklaşamayan Tarık, kadroya bile giremiyor. Galatasaray'da 4. yılını geçiren 27 yaşındaki futbolcu toplamda 42 kez forma giyebildi.


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Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi !

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, Tarık Çamdal'ın doğum gününü kutlayan bir mesaj paylaştı.


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Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi !

Sarı-kırmızılı taraftarlar yapılan paylaşıma 1 saat dolmadan 550 yorum yaptı ve Tarık Çamdal'a olan tepkilerini dile getirdi.


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Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi !

İşte o mesajlardan bazıları...

Bu adam için bi de doğum günü pastası alıp masrafa girmeyin sakın!

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