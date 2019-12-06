Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! 5 isim belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında kendi evinde Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da, moraller çöktü. Sezon başından bu yana oyuncularından dert yanan Fatih Terim, kupa maçında yedek ağırlıklı sahaya sürdüğü oyuncularından da
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray evinde tuzla buz oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarısız sonuçlarla taraftarını üzerken Türkiye Kupası'nda da büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılar, TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir mağlubiyet aldı.
GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de devam etti.