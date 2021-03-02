Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor?
Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.
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Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.
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Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.
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Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.
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