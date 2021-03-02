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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor?

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? - Resim: 1

Galatasaray'da sezonun flaş ismi olan Taylan Antalyalı'nın Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında yedek kalması kafaları karıştırdı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? - Resim: 2

Fatih Terim'in bu maçlarda Etebo'yu tercih etmesi birçok iddiayı da gündeme taşıdı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? - Resim: 3

Bazı kesimler genç yıldızın form durumundan dolayı Fatih Terim'in böyle bir karar aldığını belirtirken, bazı kesimler "Terim ayakları yere bassın diye yedek bırakıyor" yorumlarını yaptı.

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Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kalıyor? - Resim: 4

Ancak genç yıldızla ilgili gerçek ortaya çıktı. Taylan'ın şu an pubis sakatlığı yaşadığı, sakatlığın başlangıç evresinde olmasından dolayı az süre verilerek riske edilmediği belirlendi.

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