Galatasaray'da ''topun ağzındakiler'' belli oldu! 8 ismin ipi çekilyor
Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler netleşiyor. Sarı-kırmızılı camiada 8 ayrılık kesinleşti.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada seçimin, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpte teknik patron Domenec Torrent'in geleceği ise hala belirsiz. Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda. Galatasaray'da yaşanılan bu karışıklıkta yeni sezon öncesi bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi.
İşte yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda olmayacak olan isimler:
ALEXANDRU CİCALDAU
Galatasaray'da performansından memnun olunmayan Rumen orta sahanın bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Cicaldau ile İtalyan ekipleri yakından ilgileniyor.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Galatasaray'da yeni sezonda Alpaslan Öztürk'ün takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.