Galatasaray'da ''topun ağzındakiler'' belli oldu! 8 ismin ipi çekilyor

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik patron Domenec Torrent'in geleceği ise hala belirsiz. Sabah'ın haberine göre; 30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda. Galatasaray'da yaşanılan bu karışıklıkta yeni sezon öncesi bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağı öğrenildi.

İşte yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda olmayacak olan isimler: