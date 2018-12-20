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  3. 20 Aralık 2018 18:41

Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak

Galatasaray devre arası çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Transfere odaklanan yönetime Mariano yardım edecek.

Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak

UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan sarı kırmızılı kulüpte, Fatih Terim'in istediği takviyelerin gerçekleşmesi adına Maicon ile Mariano'nun ayrılığı gündeme geldi.

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Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak

Öncelikle iki Brezilyalı oyuncudan elde edilecek gelirle Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak

Peki bu karar neden alındı? İşte nedenleri:

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Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak

MAICON ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR İlk 11'deki formasını Ozan Kabak'a kaptıran Maicon'un ülkesine dönmesi gündeme geldi.

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