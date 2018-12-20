Galatasaray'da transferleri Mariano yapacak
Galatasaray devre arası çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Transfere odaklanan yönetime Mariano yardım edecek.
UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında getirdiği bonservis kısıtı nedeniyle gelir elde etmeden transfer yapamayacak olan sarı kırmızılı kulüpte, Fatih Terim'in istediği takviyelerin gerçekleşmesi adına Maicon ile Mariano'nun ayrılığı gündeme geldi.
Öncelikle iki Brezilyalı oyuncudan elde edilecek gelirle Galatasaray yönetimi, Ocak ayında Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.