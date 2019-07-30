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  3. 30 Temmuz 2019 13:50

Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da önemli gelişme. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Fatih Terim, kamp raporunu yönetime sundu. Terim'in takımda görmek istemediği isimlerle yollar ayrılacak.

Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü

Fotomaç'ın haberine göre; Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü

İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü

Kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.

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Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü

JIMMY'NİN FORMASI GARANTİ Sol kanatta klasını konuşturan, Leipzig'e 2 gol atan Babel, Bordeaux'ya karşı ileri uçta yer alırken, harika bir topuk golü kaydetti.

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