Galatasaray'da yaprak dökümü! Onlara yol göründü
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da önemli gelişme. Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası Fatih Terim, kamp raporunu yönetime sundu. Terim'in takımda görmek istemediği isimlerle yollar ayrılacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Şampiyon Galatasaray, Seefeld'de, 17 Temmuz'dan bu yana sıkı bir kamp dönemi geçirdi. Sarı-kırmızılılar Leipzig, Augsburg ve Bordeaux'yla hazırlık maçı oynadı.
İlk iki maçı kaybeden Cimbom, kapanışı eksiklerine rağmen sarı-kırmızılı camiayı tatmin eden, Bordeaux galibiyetiyle yaptı.
Kampa damga vuran isimlerin başında yeni transfer Ryan Babel geldi. 32 yaşındaki Hollandalı yıldız, gelir gelmez ağabeylik misyonunu üstlenmesinin yanı sıra fiziksel seviyesi, kalitesi ve işlevselliğiyle dikkat çekti.