Galatasaray'da yeni dönem
Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı.
Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı.
Gerekli takviyeleri yapamadığı için eleştirilen yönetim, yeni bir sorun istemediği için ayağını yorganına göre uzattı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan Aslan, çizgi dışına çıkmak istemedi.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da ödemelerin zamanında yapılmasına dikkat edilecek ve futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması sağlanacak.