  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Ekim 2020 00:36

Galatasaray'da yeni dönem

Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı.

Galatasaray'da yeni dönem

Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken, her seferinde sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı.

1/ 8
Galatasaray'da yeni dönem

Gerekli takviyeleri yapamadığı için eleştirilen yönetim, yeni bir sorun istemediği için ayağını yorganına göre uzattı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan Aslan, çizgi dışına çıkmak istemedi.

2/ 8
Galatasaray'da yeni dönem

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da ödemelerin zamanında yapılmasına dikkat edilecek ve futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması sağlanacak.

3/ 8
Galatasaray'da yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tüm alacaklarını ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bundan sonra da önceliğini bu konuya verecek.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM